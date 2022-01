Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os trabalhos de fundo exigem várias semanas — ou meses — de preparação, várias pessoas envolvidas na execução e, neste caso, inclusivamente uma entrevista com a protagonista da história: Betty White. A atriz comemoraria 100 anos já no dia 17 deste mês e a revista People quis dedicar-lhe uma edição especial. Na capa, Betty White surge sorridente, o destaque diz que “a piada nunca envelhece” e, em letras garrafais, “Betty White faz 100!”. Dois dias depois de a edição ter chegado às bancas, foi confirmada oficialmente a morte da atriz, aos 99 anos.

O The New York Times conta que, ainda a meio de dezembro, Betty White trocava emails com os jornalistas da People. Respondia a emails e contribuía para a edição especial da revista que pretencia assinalar a data redonda, a meio deste primeiro mês de 2022. A própria Betty White tinha, três dias antes de ter morrido, usado a conta oficial no Twitter para promover a publicação da People. “O meu 100.º aniversário… Não acredito que está a chegar e a revista People está a celebrar comigo! A nova edição da People está disponível nas bancas a partir de amanhã”, publicou a atriz na última terça-feira.

My 100th birthday… I cannot believe it is coming up, and People Magazine is celebrating with me! The new issue of @people is available on newsstands nationwide tomorrow. https://t.co/kTQnsbMDGK — Betty White (@BettyMWhite) December 28, 2021

Dois dias depois de a publicação chegar às bancas, no entanto, Betty White morreu sem atingir de facto a marca dos 100 anos, já que celebraria o aniversário a 17 de janeiro. Nas redes sociais, há quem aponte agora o “azar” que a People trouxe à atriz ao comemorar a data redonda antes de esta se ter efetivamente cumprido.

Também para 17 de janeiro estava agendada a estreia de um filme sobre a atriz — que também já tinha sido divulgado por Betty White nas redes sociais — e os produtores Steve Boettcher e Mike Trinklein já emitiram um comunicado a confirmar que irá para o ar de acordo com o que estava agendado, ou seja, no dia em que a atriz comemoria o 100.º aniversário.

No comunicado, citado pelo The New York Times, os produtores lembram as palavras da atriz que se dizia “a mulher mais sortuda por ter uma carreira tão longa”. “Honestamente, fomos sortudos por tê-la por tanto tempo”, apontam os produtores do filme.

I'm going BIG for my birthday – right to the BIG SCREEN! Get your tickets and join me by clicking here:https://t.co/qXoSO2BYM3 — Betty White (@BettyMWhite) December 17, 2021

Nas redes sociais, multiplicam-se as publicações sobre a morte da atriz, algumas das quais fazendo referência à proximidade com o seu 100.º aniversário. Neste momento, está já várias iniciativas agendadas e prontas a celebrar a data como “uma última piada” em jeito de homenagem à mulher que, até ao fim, manteve o bom humor. No artigo da People, por exemplo, White diz que a sua longevidade se devia à “resistência em comer verdes”.

I think Betty White would enjoy having made one last epic joke. pic.twitter.com/9sUakqBpBx — Erin Geiger Smith (@erin_gs) December 31, 2021

Os sete Emmys com que Betty White com premiada ao longo da carreira ajudaram a reconhecer a participação da atriz em dezenas de filmes. Entre os papéis que a imortalizaram no pequeno ecrã, destaca-se a personagem Rose Nylund na sitcom “The Golden Girls” (“Sarilhos com Elas”, no título português), emitida originalmente pela NBC entre as décadas de 1980 e 1990.