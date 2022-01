Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera deu nota, na sua conta oficial de Twitter, de um sismo este sábado à noite em Portugal, com magnitude de 4.4 e com epicentro a 82 km de Olhão. “Foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 4.4 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 85 km a Sul de Faro”, refere o comunicado do IPMA.

Até ao momento “não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido”, escreveu o Instituto, adiantando que “se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados” e questionando os seguidores: “Sentiu este sismo?”.

SISMO (Continente)

/ Mag 4.4 / 82 km S Olhão, aprox. / 01-Jan-2022 21:03:50 (hora local) / *** Sentiu este sismo? https://t.co/y4mRng6lbs / +Info: https://t.co/vSWvlBDV9o — IPMA (@ipma_pt) January 1, 2022

De imediato, inúmeras pessoas, em vários pontos do Algarve, como Faro, Loulé, Albufeira, Cacela, Tavira, Lagoa, Portimão e Vila Real de Santo António responderam à publicação, garantindo ter sentido o abalo de terra. “Faro, Montenegro. Abanou portas”, escreveu um internauta. Outros deram conta de loiça a abanar nos armários e brinquedos caídos de estantes. “Nunca tinha sentido isto,ainda estou assustada”, confessou outra utilizadora daquela rede social.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O sismo foi registado a 12 quilómetros de profundidade, no Golfo de Cádiz, e aconteceu às 21h03.

Entretanto, o IPMA atualizou a informação em comunicado: “Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) na região de Faro“.