António Costa: "Há mais vida para além desta pandemia"

E usa o mesmo virar de página que Marcelo Rebelo de Sousa já tinha invocado na mensagem de Ano Novo.

Agora, nas palavras de António Costa: “Temos de virar esta página como virámos a página da austeridade”. Para acrescentar a necessidade de foco “na recuperação e no progresso”. Para Costa, também primeiro-ministro, “não podemos desperdiçar a oportunidade que criámos e podemos fazer mais, muito mais. Mas para isso precisamos de estabilidade nas decisões, precisamos de não adiar, não parar. Temos de consolidar o que está a ser feito e temos de avançar na recuperação e no progresso”, fechando a mensagem com o lema do PS às eleições “juntos seguimos e conseguimos”. Foi também com apelo de união que Marcelo Rebelo de Sousa fechou a sua mensagem, dizendo “retomemos a caminhada juntos”.