Em atualização

O calendário do PSG trazia um sempre simpático encontro com o Vannes a contar para a Taça de França esta segunda-feira, sendo que muitas das principais unidades da equipa deveriam ser poupadas tendo em vista o regresso da Ligue 1, no próximo fim de semana. No entanto, as boas notícias para o técnico Mauricio Pochettino esgotaram-se aí, com a equipa a poder perder a grande referência para o jogo com o Lyon, no dia 9: Lionel Messi testou positivo à Covid-19 e já se encontra a cumprir um período de isolamento.

O jogador tinha recebido autorização para passar o Natal e o Ano Novo na Argentina, para onde se deslocou com a família, recebendo o resultado do teste quando se preparava para voltar aos treinos em Paris, como explica o jornal As. Além do jogador sete vezes Bola de Ouro, também Bernat (rival de Nuno Mendes na lateral esquerda), Sergio Rico e Bitumazala estão de fora por terem contraído o novo coronavírus.

Messi aproveitou a passagem por Rosario, onde se juntou à família com a mulher e os três filhos, para estar em algumas festas, que foram sendo partilhadas pelos próprios nas redes sociais, como recorda o Mundo Deportivo. Além do argentino, Pochettino esperava este fim de semana as incorporações de Keylor Navas, Marquinhos, Paredes, Di María e Icardi, que também tinham passado a quadra natalícia fora.

Além deste lote de elementos, o primeiro treino do ano após nove dias de férias, que se realizou no primeiro dia do ano, não tinha contado também com Gueye, Abdou Diallo, Hakimi (que vão participar pelas suas seleções na CAN) e Neymar, que continua a recuperação de lesão no Brasil, onde passou o Natal.