Os últimos dias antes do Natal foram particularmente agitados no Estoril, clube revelação da última época ao sagrar-se campeão da Segunda Liga e ao chegar às meias-finais da Taça de Portugal. O início a prolongar o grande momento não saiu beliscado mas, na parte final do ano civil, houve o ruído em torno da hipótese de Bruno Pinheiro rumar ao comando do Besiktas e uma derrota em Tondela que deixou o treinador mais agastado do que é normal num desaire pela atitude revelada. No entanto, o pior estava ainda para vir.

No regresso aos trabalhos, o conjunto da Amoreira teve mais alguns jogadores a testarem positivo à Covid-19, sendo que, de acordo com o jornal Record, o número atual de 11 poderá ainda aumentar nos próximos dias tendo em conta que os atletas estiveram todos em contacto nos treinos nos últimos dias.

Thiago, Rosier, Romário Baró, Chiquinho e Xavier foram os primeiros infetados no plantel, nos testes realizados na terça-feira, seguindo-se mais casos na quinta, na sexta e na manhã deste sábado. A Bola refere que os últimos jogadores em causa são os dois guarda-redes, Dani Figueira e Jota Oliveira.

Nesse sentido, e perante as dificuldades que a formação comandada por Bruno Pinheiro está a enfrentar diariamente na preparação da partida, o Record avança que os canarinhos deverão entrar em campo com a equipa Sub-23 no próximo jogo, frente ao FC Porto, no sábado (18h). De recordar que, em abril, o Estoril venceu a Liga Revelação, sendo que esta época foi um dos apurados para a fase final da prova.