Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Jeff Hardeveld não tem propriamente uma carreira de grande sucesso nos Países Baixos mas vai fazendo o seu caminho, depois de ter terminado a formação numa das melhores escolas do país, o Feyenoord. Não chegou a fazer a estreia nos seniores do conjunto de Roterdão apesar de fazer parte do plantel em 2013/14, mudou-se depois para o Utrecht onde fez a estreia na Eredivisie, rumou depois no início de 2018 para o Heracles Almelo, assinou esta época pelo Emmen. E as coisas nem começaram da melhor forma.

Shona Shukrula was dit seizoen al eens vierde official bij een duel van FC Emmen https://t.co/HoGa6nzG0Y — Telesport Voetbal (@televoetbal) January 1, 2022

Após ter sido titular no primeiro jogo da Segunda Liga neerlandesa com o Telstar, o lateral esquerdo viu pela primeira vez um cartão vermelho (e logo direto) como sénior na segunda ronda, na receção ao FC Eindhoven. Ainda voltou à equipa após o castigo mas deixou de ser opção perante a necessidade de viragem na equipa, que ocupava as últimas posições da prova, no início de setembro, jogando apenas a partir daí uma partida a contar para a Taça, frente ao Excelsior Maassluis. No entanto, ganhou uma nova “vida”.

Quando foi expulso contra o FC Eindhoven, naquela que era a estreia em casa pelo novo clube, Hardeveld cruzou-se então com o quarto árbitro que era Shona Shukrula, internacional neerlandesa. E se o lateral não esquecerá esse dia por ter visto o primeiro vermelho, também não o esquecerá pelo que se passou depois e que acabou por ser revelado este fim de semana pela árbitra, na sua conta oficial do Instagram. “És oficial, Jeff Hardeveld”, escreveu com uma imagem de ambos numa viagem a Roma, o que motivou muitos elogios e cumprimentos não só de amigos mas também de companheiros de equipa e seguidores.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Aos 29 anos, Shona Shukrula é uma das figuras do futebol nos Países Baixos, não só por ser uma das internacionais nos quadros de arbitragem do país desde 2017 (tendo já passado por Champions feminina e jogos dos Campeonatos da Europa) mas por ter sido uma das pioneiras a dirigir encontros da Eredivisie. Nascida em Alkmaar, com ascendência do Suriname pelo pai, trabalha no Ministério Público do país.