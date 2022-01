Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A polícia espanhola deteve este domingo um português, de 45 anos, por alegada burla com criptomoedas. De acordo com o comunicado da Guardia Civil, era um dos “maiores golpistas com falsos investimentos em criptomoedas a nível europeu”.

Foram apreendidos sete carros de alta cilindrada, dispositivos eletrónicos e vários documentos. O total do património confiscado ascende a mais de 2,5 milhões de euros.

Fraude e branqueamento de capitais são os crimes que lhe podem ser imputados, por causa de um esquema Ponzi.