Um homem veio a saber que não era o pai biológico do filho que registou em 2006 e recorreu ao tribunal para retirar o seu nome do assento de nascimento. O jovem resolveu pedir uma indemnização de 500 mil euros, mas acabou sem o dinheiro e o apelido, segundo noticia o Jornal de Notícias.

Quando o jovem, que tem atualmente 15 anos, nasceu, o casal foi a uma conservatória registá-lo como filho de ambos. Três meses depois separaram-se e o homem ficou a saber que afinal o bebé não era seu. Ele deixou de ver a criança nessa altura e a mãe entregou-o, aos cinco anos, aos cuidados de um casal de idosos, avós de meios-irmãos da criança.

O pai afetivo recorreu, mais recentemente, ao tribunal de família e menores para deixar de perfilhar o jovem e retirar o seu apelido do assento de nascimento. A atual curadora do rapaz respondeu com um pedido de indemnização de 500 mil euros, por danos sofridos em bens e condições que deveriam ter sido dadas ao longo da sua vida e não foram. Invoca também que o jovem só ficou a saber que o homem não era o seu pai através do pedido de retirada do apelido o que o obrigou a ter acompanhamento psicológico.

O Tribunal da Relação de Évora concluiu que o jovem não tem razão: não recebe o dinheiro e ainda perde o apelido. O processo incluiu uma prova pericial de paternidade, que concluiu não serem pai e filho. Segundo o acórdão, que data do passado dia 16, não é possível afirmar que o homem “agiu com culpa”, logo não pode ser obrigado a indemnizar.