É a primeira chuva de meteoritos de 2022 e deverá prolongar-se até dia 12 de janeiro, sendo que o pico se regista já segunda-feira, às 20h40. De acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL), será um “bom início de ano para os observadores do hemisfério Norte”, que poderão assistir ao “pico de chuva de meteoros das Quadrântidas”.

O OAL explica que as Quadrântidas “são uma das melhores chuvas de meteoros no hemisfério norte”, apesar de serem “pouco conhecidas”, devido à sua “atividade ser muito curta”. Porém, a duração da visibilidade será este ano anormalmente maior, entendendo-se desde 28 de dezembro até 12 de janeiro.

Segundo o observatório, o “radiente da chuva é próxima da Ursa Maior, entre as constelações do Dragão e do Boieiro, numa zona onde no passado se encontrava uma constelação já extinta”, neste caso a Quadrante Mural, criada em 1795 por Jérôme Lalande e atualmente “abandonada pela Associação Internacional de Astronomia”.

Conjugado pela lua nova, estão reunidas as condições perfeitas para se assistir a uma chuva de meteoritos. Há, no entanto, um problema: em Portugal continental, o tempo para os próximos dias espera-se nublado e chuvoso, o que poderá comprometer a visibilidade do fenómeno.

Caso se confirmar as condições pouco favoráveis, é sempre possível assistir ao fenómeno através de uma transmissão ao vivo do canal de YouTube do Virtual Telescope Project, disponível a partir das 23 horas desta segunda-feira.