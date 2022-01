Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O escritor Bruno Vieira Amaral vai juntar-se a partir desta segunda-feira a Nelson Ferreira, Judite França e Vanessa Cruz nas Tardes em Direto da Rádio Observador, para o acompanhar no fim do trabalho, nas suas voltas de fim de tarde e no regresso a casa, depois das 16h00.

Também temos uma série de novas rubricas que procuram recriar o ambiente informal e descontraído que já temos diariamente nas Manhãs 360, com Maria João Simões, Carla Jorge de Carvalho, Júlio Magalhães e Paulo Ferreira.

A nossa Tarde em Direto passa a arrancar uma hora mais cedo, às 15h57. Depois das notícias das 16h00, chegam o Cassete 60, com as melhores histórias dos últimos 60 anos e as músicas que estavam no top na altura; o Termómetro, com o que está frio e a escaldar no mundo das celebridades; e depois o Lado Bom da Vida, onde o editor de Cultura Tiago Pereira e o Bruno Vieira Amaral nos trarão de segunda a sexta tudo o que vale a pena sobre música, livros, nostalgia, artistas ao vivo e novidades de séries e filmes em streaming, além de recomendações para passar bem a noite, dentro e fora de casa.

Depois das notícias das 17h, chega o Porque Sim Não é Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá a responder a perguntas dos ouvintes sobre amores e desamores, filhos, amigos, perdas e dilemas no trabalho. Passaremos a contar com uma rubrica semanal sobre conselhos de cozinha e receitas com o chef Leopoldo Calhau (à segunda-feira), a nutricioniosta Mariana Chaves continuará a guiar-nos pelas dúvidas sobre a alimentação saudável no Aprender a Comer (à terça às 17h30), recuperamos as dicas sobre exercício físico com a personal trainer Joana Mota (às quartas), e mantemos os conselhos sobre finanças pessoas da professora Rosário Moreira no Café e a Conta (às quintas) e sobre a forma de lidar com animais de companhia com o veterinário Nuno Paixão, no Pet Radio (às sextas).

Pelas 17h45, chega o Jornal do Incrível, com a história mais insólita do dia, e logo a seguir o Uma coisa leva à outra, com seis graus de separação: na estreia vamos ouvir as ligações que nos levam de Betty White a Ivone Silva.

A seguir às notícias das 18h, é tempo de Semáforo Político, novo espaço de análise ao fim da tarde, moderado pela Vanessa Cruz, onde um convidado se junta diariamente ao Bruno Vieira Amaral, à Judite França e a um dos diretores ou editores do Observador, para avaliar em que temas é que o sinal está verde, vermelho, laranja intermitente ou mesmo avariado.

Após as 18h30, como habitualmente, teremos o Ideias Feitas, de Alberto Gonçalves. E logo a seguir o Euromilhões, com o editor Bruno Roseiro e Bruno Vieira Amaral a debaterem as principais histórias de desporto do dia.

Depois das 19h15, chegam as grandes entrevistas conduzidas por João Paulo Sacadura no seu Convidado Extra, que passam assim a ir para o ar uma hora mais cedo do que até aqui.