Um camião incendiou-se esta segunda-feira na autoestrada A1, nas imediações de Castanheira do Ribatejo, em Vila Franca da Xira. A notícia foi confirmada ao Observador por fonte da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castanheira do Ribatejo, que esteve no local.

A autoestrada chegou a estar cortada mas a circulação já foi retomada, indicou a mesma fonte. Do incêndio do camião resultou um ferido ligeiro mas este terá recusado ser transportado para o hospital, acrescentou ainda fonte da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários locais.

O camião incendiou-se ao início da tarde de esta segunda-feira — segundo avança a Rádio Renascença, por volta das 15h — e transportaria tintas, segundo a CMTV.