No soar da meia noite, os confetes voaram, as garrafas de champanhe abriram-se e as pessoas, um pouco por todo o mundo, celebraram a entrada de um novo ano.

Após os festejos, contudo, o que sobrou na rua foi lixo por todo o lado. As garrafas abertas ficaram espalhadas pela estrada, a chuva de confetes deu lugar a “inundações” dos pequenos papéis coloridos que cobrem os passeios, e os sacos que encontraram espaço dentro dos caixotes foram abandonados ao ar livre.

Para muitos, a madrugada de 1 de janeiro foi sinal de alegria e de festejo. Para os funcionários da limpeza, contudo, as primeiras 24 horas de 2022 foram sinal de trabalho árduo para deixar as ruas limpas.

Veja aqui as fotos da limpeza de Ano Novo em vários países.