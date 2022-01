Militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Penafiel da GNR detiveram dois homens, de 38 e 41 anos, por furto de cobre numa igreja do concelho de Paredes, distrito do Porto.

Na sequência de um furto de metais preciosos do interior de uma igreja, através de arrombamento de janela, lê-se num comunicado policial, os militares da Guarda realizaram diligências que permitiram localizar uma viatura que foi avistada no local do furto.

No seguimento da ação policial, a viatura foi abordada e os dois ocupantes identificados.

Uma busca ao veículo permitiu detetar diversos materiais em cobre que haviam sido furtados da igreja, acrescenta a GNR.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A operação policial permitiu apreender uma viatura, uma mesa de som, diverso material em cobre e uma chave de uma porta interior da igreja.

Os detidos apresentam antecedentes criminais por roubos com recurso a arma de fogo e tráfico de estupefacientes.

Foram ambos constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Paredes.