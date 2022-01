O Irão afirmou esta segunda-feira não estar próximo de reconhecer o regime dos talibãs no Afeganistão e apelou à formação de um Governo inclusivo naquele país como medida, entre outras, para conquistar a confiança da comunidade internacional.

“Não estamos de todo no ponto de reconhecimento (dos talibãs). Esperamos que o órgão de governo do Afeganistão avance com ações numa direção que permita o reconhecimento internacional”, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Said Khatibzadeh, em conferência de imprensa.

“Os países vizinhos do Irão e do Afeganistão insistem, em particular, na formação de um governo inclusivo que reflita a diversidade étnica e demográfica deste país”, acrescentou.

O Irão xiita, que partilha uma fronteira de mais de 900 quilómetros com o Afeganistão, pareceu nos últimos meses esboçar uma aproximação com os talibãs, um grupo islâmico sunita.

Quando chegaram ao poder, em meados de agosto, os novos dirigentes do Afeganistão formaram um governo só de homens, composto unicamente por membros talibãs e quase todos pertencentes ao grupo étnico pashtun.

Ao longo dos últimos meses, restringiram os direitos das mulheres ao trabalho e ao estudo, suscitando condenações internacionais.