O Ministro da Saúde francês disse, esta manhã na rádio France Inter, que está a ser considerada uma nova dose de reforço da vacina contra a Covid-19, à semelhança do que está a acontecer em Israel. Olivier Véran disse que a ideia está a ser discutida com cientistas. O ministro alertou ainda que janeiro vai ser um mês especialmente difícil para os profissionais de saúde, que já estão sob stress.

No Twitter, o ministro respondeu aos críticos das medidas de restrição que entram esta segunda-feira em vigor, dizendo: “Nunca é contraditório proteger a saúde da nossa sociedade e a saúde dos franceses. Uma não anda sem a outra. As regras de isolamento que entram em vigor respeitam este equilíbrio”, escreveu no tweet onde publicou vídeo da entrevista.

Il n’est jamais contradictoire de protéger la santé de notre société et la santé des Français. L’un ne va pas sans l’autre.

Em França entram esta segunda-feira em vigor novas medidas restritivas para travar o aumento das infeções com o novo Coronavírus, que estarão em vigor durante três semanas. Os grandes eventos interiores estarão limitados a duas mil pessoas, no exterior, estarão limitados a cinco mil e, nos concertos, as pessoas terão de estar sentadas. Nos bares os clientes também têm de estar sentados. O teletrabalho será obrigatório durante três dias por semana, sempre que possível. Por seu lado, as pessoas com vacinação completa e teste positivo só terão de fazer sete dias de isolamento, que poderão deixar ao fim de cinco, se tiverem teste negativo.