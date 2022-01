Não há "je ne sais quoi" que salve “Emily in Paris”

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Para que é que me ofereci para ver isto? Para quê? Podia estar sossegadinha à lareira, a ver o “Sozinho em Casa” pela 174.ª vez — ou até “Selling Sunset”, aquele reality show com gente rica que vende casas a outros ricalhaços lá em Los Angeles. Pelo menos ali há drama mais espalhafatoso, triângulos amorosos menos aborrecidos e melhores atuações. A segunda temporada de “Emily in Paris” é mais do mesmo e, tal como a primeira, está a ser devorada pelo mundo — em Portugal está em primeiro lugar do top dos conteúdos mais vistos da Netflix. Só vejo duas explicações para isto:

Vamos ver o que esta espécie de Carrie Bradshaw wannabe traz vestido; Já que aqui estamos, vamos assistir até ao fim. São só dez episódios de 30 minutos, pode ser que isto melhore.

Tenho um spoiler para vocês: não melhora. Nunca. A escrita é preguiçosa, os desenvolvimentos previsíveis, os clichés dão vergonha alheia e Emily, a protagonista, continua tão oca como os ovos de chocolate gigantes que impingem às crianças na Páscoa e que no interior têm uma mini inutilidade que acabará atirada para o lixo em três segundos. Custa-me acreditar que alguém diga “esta é das melhores melhores séries que vi nos últimos tempos, é incrível”. Porém, consigo perceber que as pessoas vão ficando a ver para entreterem a cabeça quando já não há espaço ou paciência para coisas muito elaboradas ou densas, embora haja por aí alternativas bem melhores.

Para quem não viu (ou não se lembra da primeira temporada), deixem-me apresentar-vos a Emily Cooper. Trabalha numa agência publicitária e muda-se para Paris durante um ano para dar uma perspetiva americana ao escritório que têm em França. Desde o primeiro minuto é olhada de lado e os seus modos pacóvios demoram a ganhar a sofisticação dos franceses. É que Emily vem lá dos confins do mundo onde não há civilização. Chicago, estão a ver? Uma cidade que tem uns meros 2,7 milhões de habitantes.

Portanto, Emily (Lily Collins) passou a temporada inteira a correr atrás do prejuízo, excitadíssima por estar em Paris de França, mas vista como “ringarde” (antiquada, pouco refinada) pelos colegas de trabalho. Ao mesmo tempo foi cobiçada por uns 379 franceses, fascinados desde o primeiro minuto pela americana exótica. Esperem, não era suposto ela ser “ringarde”? É confuso. Ou se calhar é só aborrecido. Isto tudo para chegarmos ao final dos episódios com o choque, o drama, o horror: Emily envolveu-se com o chef bonitão que mora no mesmo prédio. Até ali não tinha acontecido nada porque o chef era namorado de uma francesa, Camille (Camille Razat), que Emily conheceu na rua e que ficou logo empolgadíssima por ser amiga da americana. Emily é uma pessoa cheia de valores e nunca, jamais, se envolveria com o namorado desta grande, grande amiga que descobriu há minuto e meio. Isto até achar que o chef ia trocar Paris pela Normandia. Se Gabriel (Lucas Bravo) ia embora, então já não havia mais namoro. Se não havia mais namoro, então o homem estava livre. Estão a ver o raciocínio de Emily? Rapariga esperta e cheia de valores. O que interessa se a amicíssima do peito acabou a relação há dois minutos ou há dois meses? Mero pormenor. Só que o chef afinal não foi a lado nenhum (mais um choque, ninguém estava à espera desta reviravolta nunca vista) e a pobre Emily ficou cheia de remorsos. É aqui que a segunda temporada retoma a história e há tanto para dizer que o melhor é dividir isto por tópicos.

Pesquisa aí na Wikipedia: clichés sobre franceses

Parece que os mitos urbanos não foram todos gastos na primeira temporada. Os guionistas devem ter guardado algumas das pesquisas para usar agora. Vou limitar-me a alguns exemplos do que acontece nos novos episódios.

“Estás a ficar mais francesa a cada dia que passa”, diz a Emily a chefe dela, Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), a propósito do caso (será que merece esse rótulo sequer?) com o namorado da amiga. Ah, estes franceses são uns libertinos, adoram ménages à trois — isto é o que pensam e defendem os guionistas de “Emily in Paris” para mais à frente na história darem a Mindy (Ashley Park), a amiga de Emily, a seguinte fala: “A maioria das raparigas perdoar-te-ia [a traição com o namorado] mas uma rapariga francesa não”. Então, em que é que ficamos?

E quando a Savoir recebe um americano de uma marca de bicicletas de exercício físico que quer passar a vender o seu produto em Paris? “O exercício em França é um passatempo, não é um estilo de vida”, diz o senhor vindo de um país com uma taxa de obesidade muito elevada. Veredito: franceses = pacóvios.

E as francesas que adoram passar tardes em hammams, onde as mulheres estão despidas da cintura para cima para aguentar as temperaturas da sauna, fazem festas no cabelo umas das outras e comentam os dramas amorosos? Emily está de roupão, que ela não gosta cá destas confianças. Veredito: franceses = libertinos.

Dos EUA chega também Madeline (Kate Walsh) — aquela chefe de Emily que teve de abdicar do trabalho em Paris quando estava grávida mas que agora já não vê problema em viajar para aí no nono mês de gravidez. Apropria-se da secretária da sofisticada Sylvie, deixa-lhe restos de salgados em cima da mesa e, numa reunião, bebe uma bebida num copo de plástico até à última gota como se fosse uma criança de oito anos, não se privando dos sons de fim de líquido. Veredito: americanos = pacóvios.

Não vale a pena tentar procurar sentido no meio desta trapalhada porque ele não existe. Avancemos.

Vais para onde, Emily? Isso não é o Expresso do Oriente

Emily vai passar um fim de semana romântico a Saint-Tropez com um homem de quem gosta mais ou menos para esquecer o chef. E como tudo tem de ter imenso glamour, as carruagens são antigas mas recuperadas e cheias de charme, como se estivéssemos a embarcar numa viagem no Expresso do Oriente. Até um pianista de fato branco há na carruagem onde se toma o pequeno-almoço. Quando é que sabemos que a caracterização é ridícula? Quando o próprio ministro francês responsável pela pasta da ruralidade usa o Twitter para mostrar as diferenças entre a ficção e a realidade, com carruagens renovadas nos comboios atuais da rede SNCF.