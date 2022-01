Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nas montanhas do norte do Japão, um ritual religioso celebrado nos dias 1, 2 e 3 de janeiro consiste em caminhar descalço, sobre troncos queimados, como forma de oração no início de um novo ano.

Esta tradição foi desenvolvida pelos monges Yamabuchi, sacerdotes que, durante mais de 1400 anos, têm devotado a sua vida ao Shugendo, uma religião centrada na montanha e na natureza derivada do Budismo.

Historicamente, os Yamabushi viviam nas montanhas mais altas do Japão, e passavam a vida nessas montanhas”, explicou à BBC Tim Bunting, líder do projeto que dá a conhecer esta prática milenar.

Atualmente, residem no país cerca de seis mil monges Yamabushi, que acreditam que o duro treino realizado na natureza pode proporcionar sabedoria e orientação para aqueles que o pratiquem. Ao entrar no “mundo da montanha”, os praticantes desta religião ‘morrem’, de forma simbólica, para a sua antiga vida.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

É por esta razão que eles [os monges] vestem os robes brancos conhecidos como shiroshozoku, que são tradicionalmente utilizados para vestir os mortos”, explica um dos sacerdotes, o monge Kazuhiro.

As atividades realizadas pelos praticantes do Shugendo incluem, de entre outras, meditar debaixo de uma cascata, caminhadas noturnas na montanha e rezar orações em locais recônditos — e secretos ao público em geral — nas montanhas.

Nos últimos dias, os monges participaram num festival em homenagem à divindade Fudo Myoo (conhecida vulgarmente como Fudo), ou Acala, associada à proteção de toda a nação nipónica e à purificação contra o mal.

Uma das atividades desenvolvidas neste festival consiste em caminhar descalço por cima de troncos queimados pelas chamas, enquanto se reza em homenagem a Fudo.