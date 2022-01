Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Começou como a mera paixão de um simples adepto do Sporting em Leiria, com apenas 12 anos. Veio duas décadas depois a converter-se num primeiro museu, então na garagem de casa. Com camisolas, com galhardetes, com cachecóis, com posters, com recordes de jornais. A garagem foi-se tornando pequena e a mesma paixão fez com que passasse para novas instalações. Um piso, um segundo piso, um pouco mais se houvesse. Assim nasceu o Museu do Sporting de Leiria, tendo Bernardes Dinis como patrono 65 anos depois daquele início como uma mera paixão. E foi também isso que Frederico Varandas, presidente do conjunto de Alvalade, fez questão de salientar em nova visita ao espaço realizada esta segunda-feira.

“Este projeto, com muitos anos, com muitas décadas que – e digo-o talvez com alguma injustiça para algumas pessoas, mas tenho de dizê-lo – é um projeto do senhor [Bernardes Dinis], um Museu exclusivamente da sua responsabilidade e resultado do seu amor pelo nosso grande clube e de uma paixão que tem pelo Sporting, que contagia quem o conhece. A verdade é que este Museu se tornou uma referência do universo do Sporting. É totalmente justo o reconhecimento que tem”, comentou o líder leonino.

Entrei aqui há três anos e meio atrás e o senhor [Bernardes] Dinis queixa-se frequentemente da falta de espaço. Peço desculpa, em nome da minha equipa, por ter agravado esta falta de espaço…”, atirou de forma irónica, antes de falar do momento que o clube atravessa.

“Vi que nestes três anos e meio apareceu muita coisa nova. É bom sinal, é sinal que o Sporting venceu. Para terminar, quero desejar um bom ano a todas as pessoas aqui. Os sportinguistas arrancam 2022 como gostariam, campeões nacionais e como o único grande nas quatro presentes nas quatro frentes. Estaremos nelas, sem nunca esquecer o que nos fez chegar aqui, como vencemos, com muito trabalho e com muita humildade! Vamos manter a mesma forma de estar”, salientou Frederico Varandas.

No entanto, e depois de a data do próximo ato eleitoral dos verde e brancos ter sido revelado no último dia do ano, o presidente dos leões continua a fugir de qualquer comentário em relação à recandidatura que, em termos internos, está há muito assumida como um dado certo. “O mais importante é sexta-feira”, disse a esse propósito, apontando as atenções ao próximo jogo do Sporting nos Açores com o Santa Clara. Antes, num artigo de opinião assinado no jornal do clube da semana, Varandas tinha resumido tudo o que foi fazendo ao longo do mandato desde que foi eleito no sufrágio extraordinário em setembro de 2018.

“Há três anos a situação do Sporting era bem diferente. Não éramos campeões no futebol há muitos anos, demasiados anos. Tínhamos perdido os principais ativos desportivos sem quaisquer contrapartidas financeiras. As probabilidades de sucesso futuro pareciam remotas. A sustentabilidade financeira do clube estava ameaçada. A procura ao empréstimo obrigacionista (para reembolsar aquele com que tínhamos incumprido) ficou abaixo da emissão. Assombrava-nos uma crise de identidade e de valores. Tínhamo-nos afastado do nosso ADN. Entretanto, e para agravar o cenário, o acaso abalou-nos com a maior pandemia e crise do século. Foram tempos difíceis e muitos questionaram-se se o Sporting, que crescemos a acreditar que resistia a tudo, sobreviveria à tormenta que o tinha arrasado”, contextualizou.

“Depois de um ano de reconstrução (2019) e de um ano de resiliência (2020), 2021 foi o Ano do Leão. Trouxe-nos a glória que todos os sportinguistas desejavam e mereciam. Foram três anos assentes numa estratégia que nunca se desviou perante o ruído, a ameaça ou por percalços desportivos inevitáveis num projeto em crescimento sustentado pela formação (…) Reerguemos o clube como não se via há muitas décadas. Fizemos muito mais com muito menos. Partindo de trás, num contexto adverso, com muito menos recursos financeiros que os nossos rivais, terminámos à frente. Isto só foi possível com base no rigor, inteligência e competência que empenhámos e teremos que continuar a utilizar como principais armas. Fizemo-lo à nossa maneira. Com valores, carácter e ética. Nunca nos desviámos do nosso foco. Seguimos o nosso caminho, por mais sinuoso que possa ter sido, sem nunca hesitar e sempre fiéis aos princípios que nos movem”, destacou o número 1 do clube de Alvalade, pedindo depois estabilidade.

“As bases não estão ainda totalmente solidificadas. O fosso de 40 anos que nos afastou dos nossos rivais ainda não está completamente fechado. Porém, hoje respiramos esperança. Passeamos a nossa listada verde e branca de consciência tranquila, de cabeça erguida e orgulhosos do trajeto de cadastro limpo que percorremos. Aprendamos das lições do passado e consolidemos a cada dia o caminho que estamos a fazer. Com paciência. Saibamos defender o nosso clube perante quem nos quer dividir. O sucesso nunca é permanente e a tarefa de o mantermos mais perto que longe recai sobre cada um de nós. Temos de aprender a viver com estabilidade que nos permita não estar sempre a começar do zero, sempre com bases por construir. A nossa maior vitória é hoje sermos fiéis ao nosso ADN”, concluiu.