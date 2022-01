“Eu insultei a China no dia em que nasci só por causa da minha aparência?”, questionou recentemente a modelo chinesa Cai Niang Niang, no Weibo. Ao que se refere? Aos olhos “pequenos” e “demasiado em bico” com que aparece num anúncio de 2019 da marca Three Squirrels e que agora se tornaram virais no âmbito de uma polémica que tem agitado a internet.

Durante vários dias a modelo foi insultada por cibernautas que consideram a publicidade ofensiva e antipatriota por seguir o estereótipo de rostos asiáticos, noticia o South China Morning Post.

Posters of "three Squirrels", a well-known snack brand in China, have been accused of vilifying Chinese people with an advertisement for squinting models. Model involved: shouldn't you be Chinese if you have small eyes? Under pressure from the US, Chinese populism began to rise. pic.twitter.com/wb1ifJ0cDf

— THE REAL CHINA (@zelongxp) December 27, 2021