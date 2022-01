O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou esta segunda-feira uma deslocação à Arábia Saudita em fevereiro, a primeira desde o assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi em Istambul, em 2018.

“Ele espera-me em fevereiro. Prometeu-me. Em fevereiro efetuarei uma vista à Arábia Saudita“, declarou o chefe de Estado turco numa referência ao príncipe herdeiro saudita Mohammed ben Salmane (MBS), em resposta a uma pergunta sobre as relações comerciais entre Ancara e Riade.

Esta visita será a primeira efetuada pelo Presidente turco desde o assassinato em 2018 do jornalista saudita Jamal Khashoggi, no consultado saudita em Istambul, um crime perpetrado por diversas pessoas provenientes de Riade. Crítico do regime saudita, Jamal Khashoggi era residente nos Estados Unidos e cronista do diário Washington Post.

Na ocasião, Erdogan acusou o “Governo saudita ao mais alto nível” de ter ordenado esta morte, mas excluindo o rei.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As relações entre Ancara e Riade estavam degradadas desde 2017 na sequência do bloqueio ao Qatar, um aliado próximo da Turquia, decretada pela Arábia Saudita e acompanhado pelos Emirados Árabes Unidos.

O Presidente turco, que desde há vários meses tem promovido iniciativas para retomar os laços com as potências regionais, declarou em setembro pretender desenvolver as relações de Ancara com os países do Golfo “sem distinções”.

Nesse sentido, recebeu em novembro em Ancara o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Mohammed ben Zayed Al-Nahyane (MBZ), antes de se deslocar em dezembro a Doha para uma visita de dois dias e que inaugurou uma nova fase nas relações com os anteriores rivais regionais.