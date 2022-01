Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um ataque — de origem ainda não identificada — provocou a morte com grande violência a seis homens numa vila no Quénia, perto da fronteira com a Somália. Os atacantes decapitaram uma das vítimas e queimaram quatro dos corpos, disse fonte policial esta segunda-feira.

As autoridades do país não divulgaram quem poderá estar por detrás deste ataque, mas, segundo avança a Reuters, a milícia da Somália al Shabaad perpetuou vários ataques contra civis na área na última década.

Uma das vítimas foi esfaqueada e decapitada, segundo reportou a polícia local do condado de Lamu, informando também que os atacantes queimaram a casa da vítima.

Os quatro corpos queimados foram encontrados com as mãos atadas, mas nã foi passível identificar as vítimas uma vez que o nível das queimaduras não o permitiu.

O governo do Quénia respondeu aos ataques do grupo em 2011, com o envio de tropas para a Somália para combater a milícia, que respondeu com um ataque num centro comercial em Nairobi, e numa universidade no nordeste do país.