O antigo campeão de Fórmula 1 Nico Rosberg já conduziu muitas “máquinas” inacessíveis para a maioria dos comuns mortais. Ainda assim, tinha um sonho por concretizar, que alimentava desde há muito: guiar um Ferrari F40, o superdesportivo de Maranello que o próprio fundador da marca, Enzo Ferrari, colocou nos píncaros quando afirmou que “se Deus fosse uma máquina, certamente seria um F40.”

O coupé de duas portas e tracção traseira, que veio suceder ao 288 GTO em 1987, montava um V8 biturbo de 2,9 litros em posição central traseira. Com 478 cv às 7000 rpm e uma aerodinâmica trabalhada como se fosse um carro para pista, este Cavallino Rampante com design Pininfarina viu apenas serem produzidas 1311 unidades, o que faz dele um valioso exemplar em qualquer colecção. Ora, Nico Rosberg tem um vizinho no Mónaco que é proprietário de um F40 e não “descansou” enquanto não lhe pôs as mãos em cima. Ou, melhor, no volante.

Na ânsia de concretizar o sonho de conduzir o último modelo concebido sob a supervisão pessoal de Enzo Ferrari, capaz de ir de 0 a 100 km/h em 4,1 segundos, para depois atingir a impressionante marca de 324 km/h – uma velocidade digna de respeito ainda hoje –, Rosberg perdeu a “vergonha” e decidiu pedir o carro emprestado ao vizinho.

A prova que este principado tem uma vizinhança que não se encontra em mais nenhuma outra parte do mundo é que a “vítima” de Rosberg acedeu ao pedido que encontrou colado no vidro do seu Ferrari. Agora, imagine-se a surpresa de chegar à garagem e ver uns post-its colados na janela do seu F40, em que um ex-campeão do mundo de F1 pede para lhe confiar o seu superdesportivo e deixá-lo dar umas voltinhas nele, cumprindo assim um sonho…

Depois de ter recebido o tão desejado contacto telefónico com um “sim”, Rosberg nem queria acreditar que os post-its tinham funcionado. Desdobrou-se em mil cuidados com a “máquina” que lhe foi confiada, ciente do seu valor. Basta ver que, quando foi lançado, o coupé italiano implicava o desembolso de uma quantia à volta dos 400.000 dólares, valor que incluía uma visita à fábrica e instruções para tirar o máximo partido do F40. Ora, nos últimos anos, as unidades que mudaram de dono têm sido adquiridas pelo dobro, com a particularidade de a venda do F40 que pertencia ao antigo piloto de Fórmula 1 Nigel Mansell, em 1990, lhe ter rendido mais de 1,5 milhões de dólares, o que contribuiu grandemente para a valorização deste clássico.

Completamente rendido, qual criança numa loja de brinquedos, Rosberg registou a sua aventura com o F40 do vizinho pelas estradas do Mónaco e divulgou o vídeo no seu canal do YouTube. Pode vê-lo abaixo: