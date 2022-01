O Lille, campeão francês de futebol, anunciou esta segunda-feira que tem sete jogadores do plantel principal com teste positivo à Covid-19, com quatro novos casos, sem que o treinador tenha revelado os nomes.

Jocelyn Gourvennec deu conta do aumento no número de indisponíveis mas não revelou quem são, com o jornal L’Équipe a avançar que entre os infetados está o português Xeka.

O atual campeão é oitavo na tabela classificativa, tendo agora nova bateria de testes prevista para terça-feira com vista ao jogo dessa noite com o Lens.

A Covid-19 provocou 5.441.446 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.000 pessoas e foram contabilizados 1.434.570 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde de hoje.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.