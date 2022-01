Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Já se suspeitava que The Weeknd lançaria um disco novo este ano, mas não se imaginava que chegasse tão cedo. A estrela canadiana anunciou esta segunda-feira que vai lançar um álbum já esta semana — na sexta-feira, dia 7 de janeiro. Já foi revelado o título: Dawn FM.

O anúncio foi feito através de um vídeo colocado na conta de Youtube do músico. Este trailer do álbum promete “um novo universo sónico” imaginado pela “mente de The Weeknd” e enumera uma série de convidados que participam no álbum, que vão do ator Jim Carrey (uma surpresa) ao lendário produtor e músico Quincy Jones, passando pelos rappers e cantores Tyler, The Creator e Lil Wayne e pelo produtor musical Oneohtrix Point Never.

Este será o quinto álbum completo de estúdio de The Weeknd. O canadiano Abel Tesfaye, que é conhecido no mundo da música por este nome artístico, editara previamente os álbuns Kiss Land (2013), Beauty Behind the Madness (2015), Starboy (2016) e After Hours (2020).

Foi porém com as suas primeiras mixtapes — três, todas reveladas em 2011: House of Balloons, Thursday e Echoes of Silence — que The Weeknd começou a ganhar notoriedade na indústria musical.

Músico muito premiado (venceu por exemplo três prémios Grammy e 19 Billboard Music Awards), The Weeknd é também um dos músicos mais ouvidos da atualidade. Ao longo dos últimos anos colecionou sucessos como as canções “Take My Breath”, “Blinding Lights”, “Save Your Tears”, “Starboy” e “I Feel It Coming” (colaborações com os Daft Punk), “Can’t Feel My Face” e “Earned It”.

No ano passado, The Weeknd teceu várias críticas à organização dos prémios Grammy. Depois de não ter sido nomeado, nem pelo disco lançado em 2020 (After Hours) nem pela canção “Blinding Lights” (uma das mais ouvidas do ano), o músico publicou a seguinte mensagem na rede social Twitter: “Os Grammys continuam a ser corruptos. Têm uma dívida de transparência comigo, com os meus fãs e com a indústria [musical]”.

O músico já atuou por duas vezes em Portugal, ambas em festivais de verão: em 2012 no NOS Primavera Sound e em 2017 no NOS Alive. Para o próximo ano chegaram a estar previstos dois concertos em nome próprio em Lisboa, ambos na Altice Arena (antigo Pavilhão Atlântico), dias 25 e 26 de outubro. As atuações foram, no entanto, canceladas.