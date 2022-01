Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É o fim de uma era: os telemóveis BlackBerry tradicionais deixam de funcionar a partir desta terça-feira. Isto significa que se tem um telemóvel desta marca, com um sistema operativo 7.1, 10, PlayBook OS 2.1 ou anteriores, as funções de dados, chamadas telefónicas, mensagens de texto e chamadas de emergência deixarão de funcionar de forma “fiável”, anunciou a empresa num comunicado em dezembro.

Com o grande teclado físico como imagem de marca, a BlackBerry detinha quase 20% do mercado global de produção de telemóveis, entre 2009 e 2010, vendendo mais de 50 milhões de unidade por ano. Inclusive, na primeira década dos anos 2000, o então presidente dos Estados Unidos Barack Obama tinha um destes.

Foi o iPhone quem destronou o trono à Blackberry, contudo tal não aconteceu quando foi lançado em junho de 2007. Só após o lançamento do iPhone 4, as vendas de telemóveis da Apple ultrapassaram as da BlackBerry, de 2010 para sempre.

Em 2016, a BlackBerry anunciou que não fabricaria mais os seus próprios telemóveis. Hoje, a companhia autointitula-se como uma empresa de software e, mesmo assim, em 2020, arrecadou cerca de um bilião de dólares (cerca de 882 milhões de euros) em receitas, de acordo com o Statista.