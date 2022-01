Boletim DGS. Maior número de internados desde 9 de março

O dado parece confirmar a tendência de agravamento nos dados às terças-feiras, na sequência do atraso no reporte ao longo do fim de semana. Foi também na terça-feira passada (28 de dezembro) que se registaram 17.172 novos casos, o maior máximo à altura desde a vaga de infeções de janeiro de 2021, que viria a ser batido nos dias seguintes.

O número de mortes, porém, mantém-se em linha com a média dos últimos dias. Houve mais 15 mortes esta terça-feira, mais 5 do que no dia anterior. Contudo, o valor é inferior ao que já foi registado noutros dias das últimas semanas, como quando morreram 21 pessoas de Covid-19, a 1 de janeiro.

País nunca teve tantos casos ativos

A DGS avança ainda que há atualmente 213.749 casos ativos em Portugal. Isso corresponde ao maior número de sempre de casos ativos num só dia desde o início da pandemia no nosso país.