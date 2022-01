O número de desempregados em Espanha caiu em 782.232 pessoas no final de 2021 em relação a um ano antes (menos 20,12 %), o maior corte anual registado até agora, havendo um total de 3.105.905 pessoas sem trabalho.

Segundo dados publicados esta terça-feira pelo governo espanhol, a Segurança Social encerrou 2021 com 19.824.911 filiados em média, mais 776.478 do que no final de 2020, o que significa a maior criação de emprego num ano desde 2005.

O crescimento sem precedentes no setor dos serviços explica o crescimento do emprego em 2021 a uma taxa de 4,08%, em comparação com 2,02% em 2019 e depois de 2020, ano em que houve uma redução de 360.105 pessoas (menos 1,86%) devido ao impacto da pandemia de Covid-19.