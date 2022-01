Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Chen Kun estava a viver na Indonésia quando soube que o seu irmão, Mei, tinha sido “levado para investigação” pela polícia chinesa. Imediatamente, pensou no website do irmão, o Terminus 2049, que arquivava notícias sobre o movimento #MeToo, direitos dos migrantes e, mais recentemente, sobre a resposta à pandemia de Covid-19.

Numa entrevista ao jornal The Guardian, a partir de França, Chen recorda os avisos que fez ao irmão mais novo, para que tivesse cuidado, ainda que achasse que, no pior dos cenários, Mei seria “convidado para tomar chá”, um eufemismo para um interrogatório pelas agências de segurança.

Mas não foi isso que aconteceu: Mei passou quase 16 meses detido e foi depois condenado, julgamento que Chen diz ter durante 100 minutos. Mei e o colega Cai, que também trabalha no website, foram condenados a 15 meses de prisão.

Estes são só mais dois nomes numa longa lista de jornalistas e cidadãos que foram detidos pelas autoridades na China, muitas vezes sem direito a julgamento. O Guardian diz que a repressão se agravou com a pandemia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em dezembro, um relatório dos Repórteres Sem Fronteiras falava de um “pesadelo” cada vez pior para os jornalistas na era de Xi Jinping, com pelo menos 128 profissionais detidos ou desaparecidos. Destes, mais de 70 são jornalistas uigures, e pelo menos 10 foram detidos por notícias sobre o surto de Covid-19 e o confinamento da cidade de Wuhan.

Chen vê a detenção do irmão como um sinal da sensibilidade do tema da pandemia para as autoridades. “Tenho a certeza que o meu irmão foi detido por causa da Covid. Antes da detenção, (a equipa que geria o website) não encontrou qualquer dificuldade”, disse ao Guardian.

Mei foi formalmente acusado de ‘promover discussões e provocar problemas’, um termo vago e amplo, frequentemente usado contra dissidentes, ativistas e jornalistas. Foi depois enviado para Vigilância Residencial num Local Designado (VRLD). É cada vez mais comum a utilização deste tipo de detenção secreta e solitária, onde o acusado pode ficar até seis meses e ser interrogado sem acusação, ou acesso a advogados ou família.

O grupo de defesa de direitos humanos Safeguard Defenders estima que entre 45.000 e 55.000 pessoas tenham sido colocadas em VRLD. Neste grupo está a pivot australiana da CGTN Cheng Lei, a jornalista e ativista do movimento #MeToo Sophia Huang Xueqin, e o ativista pelos direitos laborais Wang Jianbing.

Huang Xueqin está detida desde setembro, acusada de incitar subversão do poder do Estado. A jornalista chegou a entrevistar Chen e escreveu sobre Mei.

Outro caso de relevo é o de Zhang Zhan, uma antiga advogada e cidadã-repórter condenada a quatro anos de prisão por causa dos 122 vídeos que publicou online, e por entrevistas que deu à imprensa estrangeira durante 14 semanas em Wuhan. Em protesto, Zhang entrou em greve de fome e corre risco d vida.

Feng Bin, que também publicou vídeos no YouTube a partir de Wuhan, foi detido em fevereiro de 2020. Chen Qiushi , que divulgou informação sobre o que se passava nos hospitais de Wuhan e entrevistou famílias, desapareceu na mesma altura e só reapareceu em setembro.

Em fevereiro de 2020, Cheng Lei, pivot da emissora estatal chinesa CGTN, escreveu no Facebook que ela, e a amiga Haze Fan, assistente editorial da Bloomberg, tinham tentado, sem sucesso, obter autorização para fazer cobertura do que se passava em Wuhan. Em agosto, Cheng foi detida e acusada de “fornecer ilegalmente segredos de Estado ao estrangeiro”. Fan foi acusada em dezembro. As duas continuam detidas, ao fim de mais de um ano.

Cedric Alviari, dos Repórteres Sem Fronteiras, diz que os 128 jornalistas detidos representam o maior número dos últimos cinco anos. Alviari considera que esta repressão é promovida pelo próprio Presidente Xi Jinping, que “declarou guerra ao jornalismo independente”.