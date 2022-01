A Embaixada de Portugal em Cabo Verde anunciou esta terça-feira a reabertura do atendimento presencial na secção consular da cidade da Praia, uma semana depois do encerramento por causa de casos suspeitos de Covid-19 entre os funcionários.

“Informa-se todos os utentes da secção consular da Embaixada de Portugal na Praia que o atendimento presencial será retomado no dia 4 de janeiro, tendo sido implementadas todas as medidas necessárias ao despiste de casos de infeção por Covid-19 entre os funcionários da embaixada”, refere-se numa nota da representação diplomática.

A embaixada portuguesa na capital de Cabo Verde adiantou ainda que todos os utentes que tenham perdido os seus agendamentos (incluindo pedidos de visto) serão contactados a breve trecho para que se proceda ao seu reagendamento.

Há uma semana, a embaixada suspendeu temporariamente o atendimento ao público para todos os serviços da secção consular na Praia, após casos suspeitos de Covid-19 entre os funcionários.

Há alguns dias que Cabo Verde regista um aumento exponencial de novos casos de Covid-19, com um recorde de 994 na sexta-feira, sendo que há uma semana o Governo já tinha declarado o regresso ao estado de contingência e apertado várias regras.

A presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), Maria da Luz Lima, confirmou esta terça-feira que a variante Ómicron do novo coronavírus já está a circular em Cabo Verde, causando o “descontrolo epidemiológico”.

Em cerca de 300 amostras enviadas há alguns dias ao Instituto Pasteur, em Dacar, 87% deram resultado positivo para a variante Ómicron do novo coronavírus, confirmou a mesma fonte.

Desde o início da pandemia, Cabo Verde registou um total de 43.567 casos positivos acumulados de infeção pelo novo coronavírus, dos quais 38.389 foram dados recuperados, há 352 óbitos e 4.800 casos ativos.

A Covid-19 provocou 5.441.446 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, em 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.