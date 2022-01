Explosão de meteoro equivalente a 30 toneladas de TNT ouvida no Estado da Pensilvânia no primeiro dia do ano

Segundo a agência espacial, “uma estação de infrassons registou a onda de choque causada pelo meteoro enquanto este de despedaçava”. A energia emitida por esta explosão equivale a 30 toneladas de TNT e o meteoro teria cerca de um metro de diâmetro com uma massa de aproximadamente 500 quilogramas, segundo estimativas da NASA.

O meteoro, na altura da queda, seria, ainda segundo a agência espacial norte-americana, 100 vezes mais luminoso que uma lua cheia.

A hipótese de se tratar de um avião foi imediatamente colocada de parte, segundo Jenna Lake, meteorologista do Serviço de Meteorologia citada pelo New York Times, uma vez que não se movem tão velozmente como os meteoros, que conseguem quebrares barreiras de pressão, e “nós normalmente não os ouvimos [os aviões] quando voam a elevadas altitudes”.

My security cameras caught the "boom" sound too. It was LOUD pic.twitter.com/NEhynXQIbP

— Dobie Tanpaw (@lildobe) January 1, 2022