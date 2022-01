Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um historiador com acesso a registos militares americanos descobriu que o líder de uma organização de espiões dos EUA da Segunda Guerra Mundial, desencadeou a maior campanha de desinformação da época, ao espalhar rumores sobre uma suposta última defesa alemã que concentraria as restantes forças nos Alpes Bávaros.

Thomas Boghardt, um historiador alemão do Centro de História Militar dos EUA, discorre num novo livro sobre o mito da Fortaleza Alpina Nazi. Este consistia num suposto plano em que os alemães estariam a acumular armamento e a juntar as restantes forças (100 mil soldados) na primavera de 1945 para uma última defesa nos Alpes Bávaros e Austríacos.

Hitler nunca terá explicitamente apoiado o plano, mas apesar de ter sido abandonado, serviu como uma ferramenta eficaz de propaganda por parte da Alemanha.

A defesa nazi teve conhecimento do medo por parte dos aliados que o plano se concretizasse em 1944, após o serviço de inteligência das “SS” ter intercetado uma mensagem vinda da embaixada americana em Berna, na Suíça. Segundo argumenta Boghardt, tudo aponta para que a mensagem tenha sido enviada por Allen Dulles, chefe do Departamento de Serviços Estratégicos de Berna, que mais tarde viria a encabeçar a CIA durante a invasão da Baía dos Porcos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo aponta no seu novo livro, como avança o The Guardian, inteligência britânica teria conhecimento que a encriptação da mensagem estaria comprometida, mas Dulles não terá interrompido a comunicação, ignorando os avisos dos agentes britânicos.

Boghardt argumenta que o mito em questão não foi um fator determinante na troca da invasão a Berlim por uma no sul do país, mas que os erros por parte dos forças de espionagem ocidentais alimentaram o plano.

Estando consciente do receio internacional de que o plano fosse executado, o ministério da propaganda alemão — liderado por Joseph Goebbels — passou os meses que se seguiram a alimentar o mito da concentração das restantes tropas alemãs para uma última defesa nos Alpes Bávaros, através de notícias falsas, reportagens e difusão de desinformação.

Como o seu novo livro “Covert Legions” revela, as forças ocidentais eram extremamente suscetíveis à desinformação alemã nas fases finais da guerra, culminando com a detenção do Marechal Montgomery, devido a rumores de que os alemãs estariam a planear substituir o militar por um espião.

Historiadores acreditam que o mito da Fortaleza Alpina Nazi levou à invasão do sul da Alemanha em 1945 por parte dos aliados. Boghardt discorda: na sua nova obra, este rejeita a ideia de que a campanha de desinformação em torno do suposto plano influenciou o desfecho da guerra.

“Eu acho que o governo americano não acreditava realmente que o plano alemão fosse real”, disse Thomas Boghardt ao The Guardian.