O BMW X7 é um SUV enorme e tão caro quanto sofisticado. Desta vez não surge nas notícias pelos seus trunfos comerciais, mas sim pela polémica em que está envolvido, com vários clientes a recorrerem a uma acção colectiva num tribunal norte-americano para obrigar a marca alemã a responsabilizar-se pelos danos provocados pela humidade que se acumula nos porta-copos, o que pode danificar o sistema eléctrico que controla os airbags, tanto mais que estes suportes têm a capacidade de refrigerar ou aquecer os recipientes.

O X7 é produzido na Alemanha e nos EUA, na fábrica que a marca possui em Spartanburg, na Carolina do Sul. Segundo alegam os queixosos, os porta-copos da consola central, dispositivos que os condutores europeus usam maioritariamente para alojar objectos como as chaves ou o isqueiro, do outro lado do Atlântico são utilizados para aquilo que foram concebidos (suportar copos e garrafas). Mas, dependendo da temperatura do líquido, surge inevitavelmente condensação de água no exterior, que tende a escorrer para o fundo do porta-copos e, ao que parece, para a electrónica dos airbags que está alojada por baixo.

O problemático porta-copos na consola do X7, com capacidade de arrefecer e aquecer os recipientes 1 fotos

Para resolver a avaria do X7, provocada pelo excesso de humidade, afirmam os queixosos que são necessárias reparações orçadas em até 2900 dólares, valor que o construtor bávaro entende que não tem de pagar, apesar de os veículos ainda estarem cobertos pela garantia.

O argumento da BMW, segundo a imprensa alemã, prende-se com o facto de o líquido ter atingido o módulo de controlo, o que a garantia não cobre. E daí o recurso à justiça dos proprietários, que exigem agora uma reparação no valor de 5 milhões de dólares.

Recentemente, a Toyota lidou com uma situação similar e não só fez um recall dos seus veículos, como alterou e selou os porta-copos, para garantir que os problemas não voltariam a acontecer.