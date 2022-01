Professores assim como todos os trabalhadores não docentes são considerados grupo prioritário na toma da vacina contra a Covid-19 e podem fazer o reforço em regime de Casa Aberta entre as tardes de quinta-feira e domingo, segundo as autoridades de saúde.

“Os Centros de Vacinação realizarão, nos próximos dias 6, 7 8 e 9 de janeiro, no período da tarde, em modalidade de Casa Aberta através de senha digital e específico para a vacinação da Comunidade Escolar, a administração de doses de reforço contra a COVID-19″, lê-se no documento divulgado esta terça-feira pelas autoridades de saúde.

Na segunda-feira, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde anunciou que os professores e profissionais das creches e ATL podiam fazer o reforço da vacina durante a tarde, ficando reservadas as manhãs para a vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos.

Também na segunda-feira, a Fenprof voltou a reivindicar que os trabalhadores das escolas deveriam ser considerados como um dos grupos prioritários da vacinação, devendo ser vacinados antes do regresso às aulas agendado para 10 de janeiro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo estimativas da Federação Nacional dos Professores, cerca de metade dos docentes ainda não tinham feito o reforço da vacina, por não serem considerados ilegíveis para o poder fazer.

Segundo as autoridades de saúde, o pessoal docente e não docente que queira vacinar-se com a dose de reforço tem de efetuar previamente o pedido de senha digital no Portal Covid-19 em https://covid19.min saude.pt/casa_aberta/.

Na segunda-feira, Lacerda Sales deu a garantia de que o regresso às aulas acontecerá mesmo no dia 10 de janeiro, afastando a hipótese de serem adiadas devido ao aumento de casos de Covid-19.

“Penso que essa medida [adiamento] não está garantidamente sobre a mesa. E, portanto, as aulas começam no dia 10 de janeiro para as crianças, porque essa é uma medida fundamental para a saúde física, mental, social e psicológica das nossas crianças”, afirmou o governante, em Coimbra.