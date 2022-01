Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Com o clube parisiense a dar-lhe mais dias de folga do que aos restantes jogadores sul-americanos, volta a dicotomia futebol/vida no tema Neymar. Desta vez, além de uma festa de passagem de ano na sua mansão do Rio de Janeiro que durou três dias, o ex-internacional francês Jerôme Rothen, antigo jogador do PSG atualmente com 43 anos, criticou de forma veemente o craque brasileiro que sofreu uma lesão no tornozelo no final de novembro e que o deixa fora do PSG durante algum tempo.

Em declarações à RMC, e apesar da tal lesão no tornozelo, Rothen falou em “sketch” (paródia) para definir a situação de Neymar e do PSG, que na passada segunda-feira derrotou o modesto Vannes por 4-0 para a Taça de França. “Não só ele [Ñeymar] é um sketch, também o clube”, referiu sobre o 10 parisiense, que não regressou a 2 de janeiro como outro colegas, devidamente autorizado pelo clube.

“Como podemos aceitar isto de um jogador que jogou em 50% dos encontros desde o início da época e está, comparado com outros anos, com menor rácio de golos e assistências. Está menos eficiente. Está mais velho, ganha peso e quilos quando para e não tem a melhor conduta na vida. Quando se passa os 30 anos, a recuperação não corre tão bem quanto aos 25″, referiu ainda o antigo jogador que, além de ter representado a França no Euro 2004, fazia parte da equipa do Mónaco derrotada pelo FC Porto na final da Liga dos Campeões, no mesmo ano

Rothen fala ainda em “tretas” e que o diretor desportivo Leonardo também não está isento de culpas”: “É inaceitável por parte do clube e culpo mais uma vez o diretor desportivo porque é ele que gere o caminho da equipa. As mãos dele [Leonardo] não estão atadas. Temos de parar de pensar que o presidente ou o treinador o impedem de fazer isto ou aquilo. Não, é ele que decide tudo e aprovou a estadia de Neymar para tratamento no Brasil até 9 de janeiro. Mas onde é que estamos? Isto é extraordinário”.

Sem quaisquer problemas nas palavras e ainda antes de referir que “Neymar vai levantar pesos para dizer depois que vai voltar em força em fevereiro”, Rothen disse ainda que o brasileiro “está de férias, porque nenhum jogador é tratado no estrangeiro, muito menos no seu país”. “Isto não é normal porque a imagem do PSG sofre pelas tretas que Neymar faz nas redes sociais como o póquer ou festas de ano novo”, acrescentou, apesar de o jogador estar acompanhado de vários elementos do clube.