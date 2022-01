"Só quero sentir que estou a divertir-me". Quatro meses depois, Naomi Osaka voltou. E ganhou

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No início de setembro, quando foi eliminada por Leylah Fernandez na terceira ronda do US Open, Naomi Osaka confirmou aquilo que já vinha a ser construído desde Roland Garros: uma pausa na carreira por tempo indeterminado. A tenista não revelou quando pretendia voltar, não fez antecipações nem previsões. Esta terça-feira, quatro meses depois, regressou. E ganhou.

Osaka voltou à competição no Melbourne Summer Set, um torneio de preparação para o Open da Austrália que arranca ainda neste mês de janeiro, e bateu a francesa Alize Cornet em três sets. Embora esteja longe do seu melhor — cometeu 57 erros não forçados, incluindo oito duplas faltas –, a japonesa de 24 anos mostrou-se otimista em relação ao ano que agora começou e à vontade de voltar a divertir-se dentro de campo.

“Só tenho um grande objetivo este ano: quero sentir que estou a divertir-me sempre que entrar no court. Quero sair do court a saber que, mesmo que tenha perdido, tentei o mais que pude. Sou o tipo de pessoa que se preocupava demasiado com os resultados e o ranking e esse tipo de coisas. E só preciso de encontrar uma maneira de aproveitar o jogo outra vez porque é essa a razão pela qual comecei sequer a jogar”, explicou Naomi Osaka logo depois da vitória frente a Cornet.

O difícil 2021 da tenista japonesa adensou-se em Roland Garros, quando recusou participar nas conferências de imprensa para proteger a própria saúde mental e acabou mesmo por desistir do torneio na sequência das críticas e do turbilhão mediático criado à volta da decisão. Seguiram-se os Jogos Olímpicos, onde não foi além da terceira ronda no país natal, e o US Open, onde falhou então a defesa do título ao cair contra a eventual futura finalista Leylah Fernandez. Agora, Osaka garante que conseguiu atingir uma “perspetiva diferente”.