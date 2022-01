Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Tribunal Superior de Justiça de Aragão pediu ao Tribunal Constitucional de Espanha que se pronuncie sobre a decisão do governo regional de Aragão de proibir os cânticos em cultos religiosos quando estiveram em vigor os níveis 2 e 3 de alerta relativamente à pandemia de Covid-19.

A medida foi tomada em 2020, quando se atravessava um dos piores períodos da pandemia em Espanha, mas continua a poder ser aplicada se vigorarem novamente aqueles níveis de alerta, já que foi justificada num decreto-lei e numa lei autonómica e nunca revertida, como explica o El Español.

Perante a decisão, a Federação de Entidades Religiosas Evangélicas de Espanha (Federe) recorreu para o Tribunal de Aragão. A organização fundamentou a sua queixa dizendo que os cânticos “são uma parte fundamental do ato de culto” e comparou-os ao ato de ler a Bíblia, sendo ambos essenciais para “a experiência de ser comunidade em nome de Deus”.

O Tribunal de Aragão concluiu que o tema “é parte do conteúdo essencial do direito à liberdade religiosa”. E apontou vários problemas à decisão do governo regional. Em primeiro lugar, por considerar que se trata de um direito constitucional, os juízes dizem que este “deveria ter sido objeto de regulação por uma lei orgânica” e não por um decreto-lei. De seguida, dizem que os argumentos da Federe são relevantes, pois são as próprias entidades religiosas quem “determina como se pratica o culto e em que medida o canto dos fiéis é parte importante do mesmo”.

O Tribunal diz mesmo que, se os evangélicos consideram os cânticos elementos fulcrais do seu culto, tal deve ser respeitado: “Também não questionaríamos a eucaristia para os católicos, o jejum para o Islão ou a festa de sábado para o judaísmo”, escrevem os juízes.

O governo de Aragão e o Ministério Público argumentaram perante o tribunal que os cânticos são “uma parte acessória do culto”.

O Tribunal Constitucional irá agora ler o caso vindo do Tribunal de Aragão. O governo regional será chamado a pronunciar-se e, de seguida, o TC tomará uma decisão.