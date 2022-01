Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em agosto, Spencer Elden, o bebé que apareceu nu na capa do álbum “Nevermind” dos Nirvana, surpreendia o mundo, anunciando que ia processar a banda norte-americana por “pornografia infantil”. Com 30 anos, o homem alegava que a fotografia lhe tinha causado “sofrimento emocional extremo” e que tinha tido “interferência” no seu desenvolvimento.

Após os Nirvana se terem defendido alegando que Spencer Elden tinha “lucrado durante três décadas” com a fotografia, o juiz Fernando Olguin, de um tribunal californiano, rejeitou esta segunda-feira a queixa do homem de 30 anos, noticia a BBC. Em causa, está o facto de a equipa de advogados de Spencer Elden ter recusado responder aos argumentos da defesa da banda norte-americana — ainda que haja a possibilidade de refazer a acusação até 13 de janeiro.

Spencer Elden pede uma indemnização de 150 mil dólares (cerca de 128 mil euros) a cada uma das 17 partes envolvidas no processo (totalizando mais de 2,5 milhões de dólares — aproximadamente 2,1 milhões de euros). O seu advogado, Robert Y. Lewis defende que a imagem “mostra partes íntimas” do corpo do cliente, tendo “exposto lascivamente os seus genitais”. Além disso, afirma que a nota de 1 dólar colocada na capa de álbum fez o bebé parecer um “trabalhador da área do sexo”.

“A identidade e o meu nome legal estão para sempre ligados à exploração sexual que vivi enquanto menor”, afirma Spencer Elden, frisando que a imagem foi “distribuída e vendida em todo o mundo desde que era bebé até agora”. O jovem sublinha que, por causa da imagem do álbum, precisou mesmo de “tratamento médico e psicológico”.

Por sua vez, os advogados que representam os Nirvana apenas responderam às acusações no final de dezembro, indicando que Spencer Elden se “aproveitou o seu estatuto de ‘Baby Nirvana’”. “A fotografia de capa foi tirada em 1991. Tornou-se mundialmente famosa por volta de 1992. Ele esteve completamente consciente dos factos das supostas ‘violações’ durante décadas”, argumentam.

A equipa de advogados sinaliza ainda que Spencer Elden “recriou várias vezes a fotografia a troco de dinheiro”, “tatuou no peito a palavra ‘Nevermind’”, “apareceu em talk shows a parodiar a capa”, “autografou cópias do álbum para vender no eBay” e usou o estatuto para “tentar engatar mulheres”.

A estas acusações, a defesa de Spencer Elden não deu qualquer resposta, tendo agora até 13 de janeiro para o fazer.