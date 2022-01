As instalações dos Dragões Sandinenses, equipa de futebol que milita na Associação de Futebol do Porto, foram assaltadas na madrugada de terça-feira, sofrendo um prejuízo superior a 10 mil euros, disse, à Lusa, o diretor António Cunha.

“Roubaram-nos todas as portas do estádio [do Tourão] e também as do campo sintético”, assinalou o dirigente, que contabilizou ainda o furto de “uma televisão, câmara de filmar e os consumíveis que estavam no bar do recinto“.

Segundo António Cunha, só o orçamento para “colocar as 13 portas é superior a nove mil euros”.

Numa publicação na página do clube no Facebook, são exibidos os estragos provocados no decurso do assalto, vendo-se inclusivamente a gaveta da caixa registadora aberta, apressando-se o dirigente a explicar que “não fora deixado dinheiro nela”.

A GNR tomou conta da ocorrência.