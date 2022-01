Boletim DGS. Portugal com novo máximo de casos de Covid-19. Internamentos voltaram a subir

Os internamentos voltaram a subir. De acordo com o boletim diário da DGS, estão neste momento internadas 1.251 pessoas em enfermaria, mais 48 do que nesta terça-feira. Não havia tantos internados desde o dia 9 de março. Já nas unidades de cuidados intensivos (UCI) há menos quatro doentes do que no dia anterior. Ao todo, estão 143 pessoas com Covid-19 nestas unidades.

Nas últimas 24 horas, 14.207 doentes recuperaram da infeção. Há mais 25.349 casos ativos e estão 9.077 contactos em vigilância devido a contactos de risco.