A Câmara do Porto atribuiu, através da empresa municipal Domus Social, casas a 401 agregados familiares em 2021, a maioria na zona ocidental da cidade e de tipologia T2, permanecendo em lista de espera 904 famílias.

Em comunicado, a autarquia revela esta quarta-feira que no ano passado a empresa municipal Domus Social atribuiu, em média, “mais de uma casa por dia”.

Entre transferências e novas atribuições, 401 agregados familiares “viram as condições de vida melhoradas com a entrega de um novo lugar para morar”, refere o município.

Em resposta à agência Lusa, a Câmara do Porto adiantou que permanecem em lista de espera para a atribuição de habitação 904 famílias.

Do total de atribuições no ano passado, a zona ocidental da cidade foi a que registou “o maior número”, num total de 171 fogos, seguindo-se a zona oriental e o centro com 115 habitações.

“As tipologias das habitações concedidas ilustram a diversidade da composição dos agregados familiares contemplados”, observa a autarquia, acrescentando que, em 2021, a tipologia mais atribuída foi T2, com 141 habitações.

Das restantes habitações, 137 eram de tipologia T1, 102 de tipologia T3 e 21 apartamentos de tipologia T4.

“Antes de ser morada de uma nova família, cada lugar desocupado recebeu obras de beneficiação no seu interior”, salienta o município, cujo parque habitacional é composto por 50 complexos, nos quais residem cerca de 30 mil pessoas.

Na nota, a Câmara do Porto refere ainda que depois de um processo de reabilitação, 68 novas casas começaram a ser entregues, em junho, na zona das Carvalheiras, na Lapa, e no antigo bairro dos CTT, em Pereiró.