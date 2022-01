A Comissão Coordenadora das Comissões de Trabalhadores da Região de Lisboa (CIL) apelou “à participação massiva dos trabalhadores” nas eleições legislativas de 30 de janeiro, com o objetivo de reforçar os direitos laborais e o emprego, foi divulgado terça-feira.

O apelo é feito numa resolução aprovada na segunda-feira num Encontro Regional de Comissões de Trabalhadores, em Lisboa, que defende que, nas próximas eleições, os trabalhadores devem assumir uma “participação ativa e consciente que dê força à defesa dos direitos dos trabalhadores e contra a precariedade e o desemprego“.

A mesma resolução lembra que se vivem “tempos conturbados e difíceis, não apenas pelo contexto de uma pandemia de Covid-19”, mas sobretudo devido às políticas do Governo socialista, que não resolveram o problema dos baixos salários e da desregulamentação dos horários de trabalho, entre outros.

“Um Governo que não procurou reverter estes malefícios para os trabalhadores e não procurou nunca impedir uma vaga de despedimentos coletivos e deslocalizações de empresas, não obstante estas terem lucros e poderem ser estratégicas para o interesse nacional”, acusa o documento hoje divulgado pela CIL.

As Comissões de Trabalhadores da Região de Lisboa condenaram ainda o Governo do PS por não ter alterado a legislação laboral de forma a corrigir as alterações feitas pelo Governo PSD/CDS na altura da intervenção da troika e por não ter reforçado os direitos das Comissões de Trabalhadores.

A CIL aproveitou ainda para “denunciar publicamente a sistemática violação dos direitos das Comissões de Trabalhadores, por uma maioria de entidades patronais, nomeadamente dos direitos de informação e controlo de gestão, mas igualmente do direito a que lhe sejam assegurados os meios necessários à sua atividade”.