Carlos Costa Pina apresentou a sua renúncia ao cargo de administrador da Galp, com efeitos a partir desta quarta-feira, 5 de janeiro.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Galp informa desta saída. “A Galp informa que Carlos Costa Pina apresentou a sua renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Galp, com efeitos a partir do dia 5 de janeiro”, lê-se no comunicado.

Costa Pina era administrador executivo da Galp e estava no conselho da petrolífera desde 2012, tendo passado por várias divisões.

Sem justificar a saída no comunicado, esta acontece depois do Ministério Público ter acusado o ex-secretário de Estado no caso das PPP.

A Carlos Costa Pina foi imputada pelo Ministério Público a prática de cinco crimes de participação económica em negócio.

No comunicado desta quarta-feira, Paula Amorim, presidente do conselho de administração da Galp, é citada dizendo que “Carlos foi um ativo importante para a Galp durante mais de nove anos”. E ao CEO Andy Brown é atribuído o agradecimento a Costa Pina que diz ser “um líder dedicado e profissional que desempenhou um papel importante no percurso da Galp para uma organização mais sustentável”.