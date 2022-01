Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

A semana começou com a possibilidade de João Sacramento, antigo técnico adjunto de José Mourinho no Tottenham e na Roma, poder treinar a equipa B do Benfica, a semana chegou a meio com a confirmação de que a escolha foi outra e com ligação umbilical ao clube: António Oliveira, filho do antigo internacional e capitão Toni que como jogador fez toda a formação nas camadas jovens dos encarnados, foi o escolhido para suceder a Nelson Veríssimo no comando do conjunto secundário. E, com isso, irá fazer a estreia já na segunda-feira com uma receção ao FC Porto no Benfica Campus para manter a liderança da Segunda Liga.

“António Oliveira, de 39 anos, foi formado nas escolas do nosso clube, onde passou uma década e se sagrou campeão nacional de juniores. Iniciou a sua carreira de treinador em 2012/13, tendo já abraçado vários desafios em Portugal e além-fronteiras, com particular destaque para a liderança que exerceu, no Brasil, nas equipas de Sub-23 do Santos e do Athlético Paranaense. Em ambos os casos, trabalhou com atletas que, mais tarde, chegaram às respetivas equipas principais”, sublinhou o Benfica no texto de apresentação do novo treinador publicado no site oficial do clube esta quarta-feira.

“No Brasil, António Oliveira chegou a treinador principal do Athlético Paranaense, numa época em que a equipa atingiu a final da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, que viria a vencer. A partir de hoje terá a missão de liderar o escalão máximo da formação do Benfica até ao final da presente temporada”, completou, a propósito do último clube do técnico que deixou o Brasil no início de setembro, tendo depois outras abordagens que lhe poderiam ter permitido continuar a trabalhar na América do Sul.