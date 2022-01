Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nadia Popovici, fã de hóquei no gelo, ainda não tinha acordado na manhã do último sábado quando o que fez para salvar a vida de Brian Hamilton, supervisor do equipamento dos Vancouver Canucks, já se tinha tornado viral nas redes sociais. A equipa partilhou uma mensagem à sua procura e foi a mãe quem lhe ligou a contar. “Desatei ao gritos. Não pude acreditar”, confessou ao Seattle Times.

Num jogo de outubro do ano passado, Popovici, das bancadas, escreveu um recado no telemóvel e encostou ao acrílico que separa o público do campo: “O sinal na parte de trás do pescoço é possivelmente canceroso. Por favor, vá ao médico”. A reação de Brian Hamilton foi de indiferença, contou a jovem de 22 ao mesmo jornal: “Ele olhou para o meu telemóvel e foi embora. Eu pensei que ele talvez já tivesse visto”, disse.

É muito desconfortável ter alguém a apontar algo no nosso corpo”, admitiu Nadia, explicando que esperou que não estivesse gente à volta para mostrar a mensagem. Não queria ser causa de embaraço para Hamilton.

Ao contrário do que pensava, o técnico não ignorou as palavras e pediu a opinião a um médico da equipa, que também não gostou da aparência do sinal e tratou de o retirar, mandando-o para análise. A perceção de Nadia não falhou: descobriu-se que era um melanoma maligno e, graças a ela, tinha sido apanhado cedo e a remoção do sinal tinha sido suficiente para que ele se livrasse de um cenário de cancro.

Quase quatro meses depois, Hamilton pôde agradecer a Nadia Popovici:

Ela não me tirou de um carro em chamas como nas grandes histórias, mas salvou-me de um fogo lento. As palavras [que ouvi] da boca do médico foram que, se eu tivesse ignorado isto, daqui a quatro ou cinco anos não estaria aqui”, sublinhou Hamilton durante uma conferência de imprensa.

Nessa noite, Hamilton encontrou-se com a sua “heroína”, onde partilharam um abraço e algumas palavras sobre a norteamericana-canadiana querer seguir medicina. As surpresas não ficaram pelo encontro. No intervalo do jogo ao qual Nadia foi assistir (mesmo antes desta boa notícia), foi revelado que as duas equipas se tinham juntado para lhe oferecer uma bolsa de estudo no valor de dez mil dólares (cerca de 8.800 euros). “O mundo precisa de saber que esta mulher existe”, mencionou Hamilton.

