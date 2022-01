Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ano novo, processo novo. Fábio Silva, avançado do Wolverhampton que realizou toda a formação no FC Porto, apresentou uma ação judicial contra os dragões devido a uma alegada dívida de cerca de 235 mil euros.

Segundo o jornal A Bola, a quantia em causa diz respeito a um pagamento que terá ficado por liquidar na altura do reforço da cláusula de rescisão do jogador — acordada quando este tinha ainda 17 anos. Na altura, o FC Porto blindou o jovem avançado com uma cláusula recorde de 125 milhões de euros e um contrato válido até 2022 e Fábio Silva, por ser ainda menor de idade, manteve o mesmo vínculo com o compromisso de renovar por mais cinco temporadas se permanecesse nos dragões ao longo desses anos. Esse passo, um voto de confiança dos dragões no jogador, pressupunha o tal pagamento do prémio de 235 mil euros: algo que nunca terá chegado a acontecer.

De recordar que Fábio Silva, agora com 19 anos, fez a estreia pela equipa principal do FC Porto em 2019/20, época em que marcou presença em 21 jogos e marcou três golos. No fim da temporada — e de forma até algo surpreendente, por ser aparentemente uma aposta de futuro dos dragões –, transferiu-se para o Wolverhampton a troco de 40 milhões de euros. Depois de um primeiro ano difícil na Premier League, onde a equipa então orientada por Nuno Espírito Santo também não atingiu grande parte dos objetivos a que se propôs, o jovem avançado tem sido maioritariamente suplente utilizado nas mãos de Bruno Lage.

Na altura da saída do Dragão, Fábio Silva despediu-se do FC Porto com uma publicação emocionada nas redes sociais. “Oh meu Porto, onde a eterna mocidade diz à gente o que é ser nobre e leal. O azul e branco corre-me nas veias. Corre agora e sempre correrá. O amor a este clube, a esta forma de vida, são parte intrínseca de mim, desde sempre e para sempre. As vitórias, as alegrias e, sobretudo, aqueles valores que representam uma cidade, foram sempre vividos intensamente. Este caminho foi construído pela entrega, pela dedicação, por amor e audácia… A autêntica audácia das gentes do Porto… E que ninguém se atreva a sufocar o grito audaz de todas as suas gentes!”, escreveu, acrescentando depois um agradecimento ao clube.

“O meu mais sincero obrigado à estrutura do FC Porto, a todos os meus colegas, e a cada um de vocês, que vibram em cada ação e que soltam em uníssono um grito por todos nós. Não é um ‘Adeus’, é um ‘Até já’. Um ‘Até já’ difícil mas repleto de gratidão e esperança. Esperança por regressar e voltar a escrever o meu nome na história deste clube. Para sempre Dragão… Azul e branco é o coração!!!”, terminou o jovem avançado.