A defesa da socialite britânica Ghislaine Maxwell pediu um novo julgamento depois de um dos membros do júri que a considerou culpada de aliciar raparigas menores que seriam abusadas sexualmente por Jeffrey Epstein ter revelado aos meios de comunicação nos Estados Unidos da América e Reino Unido que foi vítima de abuso sexual.

Numa carta enviada ao juiz Alison Nathan, os advogados de Ghislaine Maxwell afirmaram que o jurado contou aos jornalistas que, durante a deliberação, revelou que tinha sido vítima de abuso sexual, descrevendo aos outros membros do júri as suas memórias do evento. “Segundo o jurado, a sua revelação influenciou a deliberação e convenceu os outros membros do júri a condenar a Sra. Maxwell”, disse a defesa, alegando, segundo a Sky News, que existem “fundamentos incontestáveis ​​para um novo julgamento” e que a socialite vai avançar com um pedido.

O caso levou o procurador para o Distrito Sul de Nova Iorque a escrever a Alison Nathan, afirmando que o governo considera que deve ser realizado um inquérito. Um passo que a defesa da ex-namorada de Jeffrey Epstein considerou prematuro, pois, tendo em conta a informação disponível, “o tribunal pode e devia ordenar um novo julgamento sem audição”.

No final de dezembro, Ghislaine Maxwell foi considerada culpada pelo tribunal de Manhattan de aliciar quatro jovens menores de idade que terão sido abusadas sexualmente por Epstein entre 1994 e 2004. A socialite foi namorada do milionário nos anos 90, tendo-se mantido ligada ao milionário durante as três décadas seguintes, mesmo depois do fim do namoro. Teve um papel ainda hoje bastante obscuro na rede de tráfico sexual de Epstein.

O julgamento durou 13 dias e foram ouvidas 33 testemunhas. O juiz Alison Nathan não anunciou em que data será decidida a sentença.