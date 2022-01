Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Kane Tanaka, a pessoa mais velha do mundo, celebrou este domingo, dia 2 de janeiro, 119 anos de vida. A data foi celebrada em conjunto com as enfermeiras do lar onde Tanaka vive, na prefeitura de Fukuoka (Japão).

A japonesa nasceu em 1903, o ano em que os irmãos Wright fizeram o seu primeiro voo e altura em que se deu o primeiro Tour de France. Nesta data, Portugal ainda teria de esperar mais sete anos antes de se tornar numa república. Tanaka já viveu, segundo o The Guardian, em cinco reinados imperiais do Japão, e quer agora alcançar o seu 120.º aniversário, batendo assim um novo recorde.

De acordo com a CNN, Kane Tanaka vivenciou a gripe Espanhola de 1918 — não sendo esta portanto, a primeira vez que é confrontada com uma pandemia –, e pôde assistir a 49 jogos olímpicos.

No país do extremo oriente, são 86.510 as pessoas com mais de cem anos, mais 6.060 em relação ao ano passado. Em 1963, o primeiro ano em que foram contabilizados os centenários no Japão, apenas 153 pessoas tinham vivido já cem primaveras, com este valor a atingir os 10 mil centenários em 1998.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A sétima de nove filhos, Tanaka casou quando tinha 19 anos em 1922 — altura em que Estaline se tornou líder do partido Comunista e o estádio dos New York Yankees começou a ser construído — e trabalhou no restaurante de noodles da família depois de o marido e o filho mais velho terem sido destacados para lutar durante a segunda guerra entre a China e o Japão, em 1937.

Devido às restrições impostas em consequência da pandemia da Covid-19, o contacto com familiares tem sido reduzido ao mínimo, e a centenária recorre maioritariamente a gestos para se comunicar com as enfermeiras do ar onde reside. Tanaka continua passar o tempo a realizar a sua atividade preferida, puzzles e jogos de tabuleiro.