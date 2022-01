Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma menina de oito anos morreu e outras nove crianças ficaram feridas na noite de terça-feira, quando um castelo insuflável foi levantado pelo vento numa feira em Mislata, perto de Valência, em Espanha.

Os nove menores feridos foram transferidas para o hospital, mas apenas um permanece internado com prognóstico reservado.

Uma testemunha que estava no local no momento do acidente conta ao jornal El País que “de um momento para o outro” viu “as crianças no ar”.

Os feirantes, os pais e todos nós que estavámos por aqui começámos a ajudar e a procurar as crianças. Eu vi uma menina caída no chão. As crianças assustadas choravam. Foi tudo demais. De seguida, a polícia e os bombeiros vieram e assumiram o controlo”, disse ainda a mulher.

A cidade de Mislata declarou um período de luto face ao acidente e cancelou todas as festividades programadas até sexta-feira, incluindo a comemoração do Dia dos Reis com um desfile.

As autoridades inspecionaram o castelo insuflável esta quarta-feira de manhã, mas o El País avança que a polícia não quis comentar se a atração cumpria ou não todas as normas de segurança.

Foi aberto um inquérito para esclarecer as causas do sucedido e determinar se a empresa responsável pela montagem do castelo tem responsabilidades no acidente.

A Câmara Municipal de Mislata colocou à disposição das autoridades toda a documentação administrativa da feira. Por sua vez, José Esteban, presidente da Associação Industrial da Feira de Valência garante que os insufláveis cumpriam todos os requisitos e as normas de segurança.

O acidente em Mislata acontece apenas meras semanas depois de cinco crianças morrerem num acidente com um castelo insuflável na ilha da Tasmânia, na Austrália.