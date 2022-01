Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, teve alta esta quarta-feira e anunciou-o nas redes sociais, com um agradecimento e uma frase bíblica: “Tudo posso naquele que me fortalece.”

A notícia foi dada através do Twitter, sem explicações e sem que se saiba se o Presidente do Brasil foi ou não submetido a uma cirurgia.

– Alta agora.

– Obrigado a todos.

– Tudo posso NAQUELE QUE ME FORTALECE. pic.twitter.com/UwSZelbBh3 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 5, 2022

O chefe de Estado brasileiro foi hospitalizado na madrugada de segunda-feira, tendo dado entrada no Hospital Nova Star, em São Paulo, depois de “sentir um desconforto abdominal”, segundo informou a assessoria de imprensa da Presidência. Nessa mesma nota foi garantido que Bolsonaro estava “bem” e que iria realizar alguns exames médicos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Através da sua conta oficial de Twitter, o Presidente do Brasil partilhou uma mensagem sobre o seu estado de saúde e onde contou que tinha começado a “passar mal após o almoço de domingo”. Bolsonaro disse ainda que chegou ao hospital às 3h da madrugada de segunda-feira [6h em Portugal Continental] e que lhe colocaram uma “sonda nasogástrica”, realçando que seria preciso averiguar se teria de ser submetido a uma “cirurgia de obstrução interna na região abdominal”.

O médico Antônio Luiz Macedo, responsável pelo tratamento de Jair Bolsonaro, estava de férias nas Bahamas e deslocou-se ao Brasil de urgência. Ainda adiantou ao Estadão que uma avaliação preliminar feita pelos médicos do hospital sugeria que a cirurgia poderia não ser necessária e depois de ver Bolsonaro descartou mesmo a hipótese de operação pelo facto de a obstrução intestinal ter sido resolvida, segundo noticiou a Globo.