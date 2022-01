O grupo industrial Rolls-Royce, especialista em motores de avião, anunciou, terça-feira, a finalização da venda do fabricante norueguês de motores de barco Bergen Engines ao grupo britânico Langley Holdings por um total de 91 milhões de euros.

A Noruega tinha bloqueado em março a venda da empresa ao grupo russo TMH, receando que a Rússia tivesse acesso a tecnologias sensíveis.

O Governo norueguês considerou que “a tecnologia de que dispõe a Bergen Engines e os motores que fabrica teriam grande alcance estratégico militar para a Rússia” e que a compra por uma empresa russa “iria reforçar a capacidade militar” de Moscovo, segundo a AFP.

Em agosto passado, a Rolls-Royce anunciou finalmente um acordo para vender a sua subsidiária ao grupo industrial britânico Langley Holdings, uma empresa com 5.600 trabalhadores e presente na Alemanha, Itália, França e Estados Unidos, além do Reino Unido.

Em 2020, no início da pandemia, a Rolls-Royce adotou um plano de recapitalização no valor de 5 mil milhões de libras e lançou a maior reestruturação da sua história, com a eliminação de 9.000 empregos, mais de 3.000 dos quais no Reino Unido.